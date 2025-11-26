Credit: Press

Tra i tanti nomi emersi in ambito pop italiano, c’è quello di una giovane cantautrice che mi sta colpendo per la freschezza della sua proposta, oltre che per la naturalezza e quasi disarmante spontaneità con la quale riesce a condividere emozioni e stati d’animo: lei si chiama Rossella e in questo 2025 che sta andando verso la conclusione ha esordito, pubblicando tre singoli.

L’ultimo in ordine di tempo risale a ottobre, e a dire il vero è anche il migliore del lotto, perché “Filo rosso” può contare, oltre che su un apparato musicale delicato e coinvolgente al tempo stesso, su un testo rilevante con concetti ben espressi, ben lontano da slang e stereotipi tanto in voga.

Nel brano l’artista ciociara si rivolge a una sé stessa bambina, quasi dovesse proteggerla da quello cui potrebbe andare incontro nella crescita, ma anche – e soprattutto – per incitarla e incoraggiarla ad affrontare le sfide che le si porranno davanti; il tutto è accompagnato da una musica che da intimista prende ampio respiro, fino a sfociare in un ritornello orecchiabile e significativo.

Del singolo è stato realizzato anche un videoclip (ad opera di Armando Di Lillo) che da una parte rimanda direttamente alle parole del testo, dall’altra evoca situazioni legati al bullismo e all’esclusione, temi che Rossella Perticone ha toccato purtroppo con mano, uscendone ferita ma di certo non sconfitta.

