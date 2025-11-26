Ambientata in un paesaggio infernale apocalittico (ovvero il 2025), la canzone parla della necessità di prepararsi a scappare da lì, e in fretta, con un testo che lamenta la devastazione e la perdita del senso di appartenenza in un mondo che non si riconosce più.

Questo è quanto ci dicono gli Empty Page di Manchester con il loro alt-punk bruciante e intenso. Un suono secco che però non disdegna affatto un lato melodico, che emerge dalle chitarre e da una ritmica precisa e decisa. La band tiene sotto controllo la furia e l’energia, incanalandoli alla perfezione e dirigendosi verso lidi che potrebbero ricordarci i Pixies.

Una gran bella canzone.

“Si tratta di aggrapparsi a un ideale cinematografico di amore come l’unica cosa in cui credere, quando tutto il resto sta crollando intorno a te“, dice Kel, “Stai solo aspettando la parola da questa persona in cui hai riposto tutta la tua fiducia. Quella tensione. Quell’ansia. Del tipo, lo facciamo o no?“

