Durante il loro ultimo live agli Aviva Studios di Manchester i My Bloody Valentine hanno mostrato tutto il loro supporto alla Palestina.

Kevin Shields in un momento di pausa del concerto ha detto al pubblico:

Free Palestine. Tra USA, UK e Israele, nessun fermerà tutto questo fino a quando noi non faremo qualcosa. Non vogliono sentire ragioni.

I My Bloody Valentine, che dopo 7 anni di lontananza da un palco sono tornati ad esibirsi con un mini tour in UK, si sono recentemente uniti a “No Music For Genoicide” progetto di boicottaggio (al quale aderiscono Fontaines D.C., MJ Lenderman, Massive Attack, Japanese Breakfast, Lorde e molti altri) che tra le altre cose prevede l’esclusione di tutto il loro repertorio musicale dallo streaming in Israele.