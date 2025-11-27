Credit: Aabid Youssef

Sean Nicholas Savage tornerà in Italia nel prossimo mese di maggio.

Il musicista originario di Edmonton presenterà il suo tredicesimo LP, “The Knowing“, uscito a fine giugno via Born Losers / Mansions And Millions.

Saranno ben tre le date del canadese nel nostro paese previste per giovedì 7 al Fanfulla di Roma, venerdì 8 al Covo Club di Bologna e sabato 9 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per il live emiliano e per quello lombardo sono già disponibili su ‘Dice.fm’ a 14,50 € (BO) e 14,95 € (MI), mentre a breve verranno date informazioni riguardo alle prevendite per lo show laziale.