Pete Fij, ex leader dei sempre favolosi Adorable (eroi shoegaze anni ’90 di casa Creation Records) degli anni ’90, ha pubblicato un nuovo brano “Love’s Coming Back” che segue il precedente “Complicated“. “Dopo i lavori con Terry Bickers, dopo aver detto addio a una relazione di lunga data, dopo aver lavorato in una casa di cura durante la pandemia di Covid, dopo aver svolto anche il ruolo di celebrante funebre, ho deciso di ricominciare da capo“, dice lo stesso Fij.

Oggi è uscito un 7“ in edizione limitata con “Houston” come lato B. Il brano sarà presente sul suo prossimo album solista, “Up’s The New Down”, la cui uscita è prevista per l’estate tramite la Tip Top Records.

Un brano bello carico e aggressivo, con un taglio melodico che spicca e, naturalmente, una voce inconfondibile. La B-side invece è più avvolgente, morbida e malinconica.

<a href="https://petefij.bandcamp.com/album/loves-coming-back">Love's Coming Back by Pete Fij</a>

Avanti così Pete!