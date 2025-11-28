Dopo aver pubblicato a sorpresa, via So Recordings, il loro secondo album, “National Average“, lo scorso luglio, i Big Special tornano a farsi sentire con nuovo materiale.

La band delle West Midlands, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo “Drapped Up A Hill (And Thrown Down The Other Side)”, che potete ascoltare qui sotto.

Joe Hicklin dice del brano:

Una canzone scritta tempo fa che abbiamo rispolverato dal nostro cassetto impolverato. Parla dei vecchi tempi del lavoro duro e della sensazione di non arrivare da nessuna parte nell’amore e nel lavoro, nonostante gli sforzi. Avvertenza: non ascoltare da ubriachi.