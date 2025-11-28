I Public Image Ltd di John Lydon tornano a Milano nel 2026!

Dopo le date della scorsa estate, il tour “This Is Not The Last Tour” della band più influente del post-punk mondiale fa tappa a Milano: appuntamento martedì 26 maggio a Milano, Alcatraz.

Biglietti QUI.

Nati nel 1978 dopo lo scioglimento dei Sex Pistols, i PiL sono diventati rapidamente un punto di riferimento imprescindibile per il post-punk e la sperimentazione sonora. Con uno stile inconfondibile e sempre innovativo, il gruppo si conferma ancora oggi uno dei progetti musicali cult più affascinanti degli ultimi decenni.