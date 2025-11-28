credit: press

T. G. Shand torna con il suo ultimo singolo “Levitating the Knife”. Avvolto da sintetizzatori scintillanti, chitarre sfumate e ritmiche incisive, “Levitating the Knife” è allo stesso tempo scintillante e coinvolgente ma anche intimo, in parti uguali dispensa sogno e tensione. Dal punto di vista sonoro, è caldo e avvolgente, ma con una sottile vena più energica.

T. G. Shand è il progetto solista della musicista e produttrice neozelandese Annemarie Duff, volto a mescolare dream-pop e shoegaze, senza però dimenticarsi di avere la mente aperta anche ad altre contaminazioni. Lo dimostra anche in questo nuovo brano, decisamente accattivante.

Le radici shoegaze di Annemarie (prima di questo progetto, nato nel 2016, era nella band dei Miniatures) hanno trovato influenze da artisti come Curve, Chapterhouse, Medicine e, allo stesso modo, da eroi moderni dell’R&B/hip-hop come Pip Millet e Little Simz.

Listen & Follow

T. G. Shand: Facebook