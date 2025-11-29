Aphex Twin ha pubblicato a sorpresa due nuovi brani tramite il suo account SoundCloud.

Intitolate “Zahl am1 live track 1″ e “Zahl am1 live track 1c f760m1 unfinshd”, sembrano essere due versioni alternative dello stesso brano, caricate il 27 novembre sulla sua pagina.

Entrambi i brani hanno immagini di copertina che ritraggono l’artista, il cui vero nome è Richard D. James, con la sua compagna in riva al mare. “Ho ricevuto molte richieste per questo brano di alcuni anni fa“, ha scritto nella descrizione di “Zahl am1 live track 1c f760m1 unfinshd”. “Italia, foto con la mia amata dalla Sicilia di recente. Ho bisogno di sole, qui nel Regno Unito piove senza sosta“.