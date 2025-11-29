Credit: Press

Jack White ha mescolato rock ‘n’ roll e hip-hop grazie a Eminem durante la partita del Giorno del Ringraziamento tra i Detroit Lions e i Green Bay Packers.

L’artista di Detroit si è infatti esibito nell’intervallo della sfida, con un set infuocato aperto da “That’s How I’m Feeling” dal suo ultimo album solista, “No Name”. Eminem, che ha prodotto lo spettacolo e scelto personalmente White come protagonista, ha poi fatto un’apparizione a sorpresa per un mashup dal vivo di “’Till I Collapse” e “Hello Operator” dei White Stripes. White ha poi concluso in bellezza con un finale perfetto: “Seven Nation Army”, l’inno ormai onnipresente negli stadi che risuona nella NFL da oltre un decennio.

Eminem joins Jack White on stage for the NFL Thanksgiving Halftime Show! pic.twitter.com/gtIkusVtWR — TSN (@TSN_Sports) November 27, 2025

Ora quello show è finito anche su tutte le piattaforme di streaming.