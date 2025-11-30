credit: Edward Sogunro

I Whitelands hanno condiviso il video del nuovo singolo “Songbird (Forever)”.

Importante il percorso sonoro della band londinese, che è passata da un noise pop vicino al punk a un sound prossimo allo shoegaze, senza però dimenticare la melodia e questo splendido singolo ce lo dimostra alla perfezione.

Il nuovo album “Sunlight Echoes” uscirà il 30 gennaio.

“Songbird (Forever)” è un brano evocativo che esalta il senso di connessione. “Parla dei miei amici, delle persone importanti nella mia vita e del mio spirito“, spiega il cantante Etienne. “Stavo attraversando un periodo molto buio, ma l’amore è una cosa meravigliosa. Sono amato da molte persone incredibili, quindi ho dato il massimo. Ogni giorno era una lotta, ma volevo vincere“.

“Quando abbiamo registrato questo brano per la prima volta, riascoltarlo è stato emozionante. C’è stato un sussulto quando è partito il primo ritornello, e questo prima ancora che fossero aggiunti gli archi“, aggiunge la bassista Vanessa Govinden. “Sono così contenta che James (Iskra Strings) ci abbia contattato in quel momento, perché ha elevato l’intera canzone“.