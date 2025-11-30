Con la voce che ha, Orville Peck potrebbe cantare anche l’elenco del telefono. Ora, questo EP non è di certo un elenco del telefono ma è altrettanto sicuro che non rende l’effetto Wow del lavoro prodotto finora dal nostro cowboy mascherato. “Appaloosa” è secondo me un passetto indietro rispetto al talento espresso fino ad oggi da Orville Peck. Speriamo sia solo una specie di warm up in attesa del nuovo album.

Credit: Gordon Nicholas

Detto questo i momenti gradevoli non mancano. Tutti i brani sono piacevoli e la voce resta comunque il collante che tiene insieme tutto. Manca qualcosa che faccia sobbalzare dalla sedia, che dia la pelle d’oca.

“Appaloosa” è un’elegia country, romantica e malinconica. Le sette tracce dell’EP sono percorse in lungo e in largo da un immaginario western e da un’atmosfera cinematografica.



Fin dall’iniziale “Dreaded Sundown”, Peck evoca paesaggi desertici, piccole città sperdute. La sua voce baritonale, profonda e vibrante, diventa la guida ideale, accompagnata da chitarre twang.



Il singolo presentato in anteprima, “Drift Away”, è il cuore emotivo dell’EP: una ballata nostalgica che parla della noia delle piccole città, del senso di immobilità dopo la pandemia e del desiderio di lasciarsi andare.



“Watch the kids ridin’ shotgun roads / In ’21, all the movies closed” che parlano di un tempo sospeso.

“It’s not about gettin’ out, it’s about lettin’ go”



Abbiamo poi la collaborazione con Noah Cyrus in “Atchafalaya” dove, naturalmente, il contrasto tra le due voci è l’aspetto chiave del brano.



“Maybe This Time” e “My Side of the Mountain” sembrano richiamare elementi teatrali, lasciando trasparire l’influenza della carriera di Peck sul palcoscenico (ricordiamo che ha recitato a Broadway).



La traccia finale, “It’s the End of the World”, ha uno stile vicino a Roy Orbison, la cui ombra aleggia magnificamente in tutti i lavori di Orville Peck.

In definitiva, un EP sicuramente da ascoltare per i fans del cowboy ma nulla per cui strapparsi i capelli. Per chi invece non conosce ancora Orville Peck, consiglio di partire dai suoi primi due LP: “Pony” e “Bronco”.