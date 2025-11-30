A dieci anni di distanza da “Silent Kill”, il cantante e chitarrista Jeff Burke riaccende il fuoco creativo dei Radioactivity con le undici tracce di “Time Won’t Bring Me Down”. L’artista texano, noto soprattutto per il suo lavoro con i Marked Men, si è preso tutto il tempo necessario per dar vita a una raccolta di brani che, a metà strada tra Ramones e Strokes, prova a mostrarci un lato più attuale dell’ibrido indie/garage/punk rock, senza mai recidere il legame con le proprie radici.

Credit: Bandcamp

Il risultato è un disco che, nonostante la lunga gestazione, sprigiona un’urgenza creativa palpabile: un sound dirompente e diretto, reso ancor più efficace dall’attenzione riservata a melodie dolci e malinconiche che sfiorano spesso il territorio del power pop. I Radioactivity puntano tutto sull’energia, sulla carica travolgente di un rock che corre diritto, veloce come un treno. Le dinamiche interne ai brani sono ridotte al minimo: alla band piacciono le chitarre ruvide e incandescenti di un tempo, cariche di elettricità e sudore, nel solco del miglior punk di scuola ramonesiana.

Eppure “Time Won’t Bring Me Down” è, nel profondo, un disco pop. È proprio questa natura a rendere l’opera coesa e riuscita, pur nella sua apparente monotematicità. Non mancano i cambi di atmosfera, né brevi deviazioni verso sonorità psichedeliche, post-punk o acustiche: “I Thought”, “Analog Ways” e “Shell” ne sono esempi riusciti e rivelano il volto più cangiante della band.

Poteva andare meglio? Probabilmente sì: mancano i brani davvero memorabili, quelli capaci di imporsi a lungo nella mente dell’ascoltatore. Detto questo, “Time Won’t Bring Me Down” resta un buon ritorno, un segnale bello forte dopo un silenzio durato un intero decennio.