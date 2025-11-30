Il gruppo psych-rock di Bristol Dreamwave torna con il nuovo singolo “Murmers on the Dunes”, che segna il prossimo passo nella loro collaborazione con la Stolen Body Records. Il brano arriva insieme all’annuncio del loro prossimo EP “Drifter”.

Bruciante sound che non ci da scampo. Incalzano e lasciano trerra bruciata dietro di loro, con questo rabbioso approccio, tanto sonico quanto capace di essere ipnotico. Dicono che i ragazi dal vivo sono una bomba e crediamo proprio che questo brano live manderà in visibilio i fan con la sua energia trascinante e un piglio che unisce un taglio visionario, perchè le loro radici DIY e psichedeliche non mancano affatto, a un mood da garage rock.

Dopo “Moon Dogs” (EP dell’aprile 2025), un’estate ricca di festival e un concerto tutto esaurito al The Garage di Londra a supporto dei Frankie & The Witch Fingers, i Dreamwave sono quindi pronti a tornare con “Drifter” il loro terzo EP.

Le premesse sono ottime!

Listen & Follow

Dreamwave: Facebook