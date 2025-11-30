Zebra” è il primo singolo ufficiale dei Leaving Venice, giovane e affascinante quartetto proveniente dalla nebbiosa Piacenza, nel cuore nell’Emilia.



La band ci offre un dream-gaze intriso di malinconia. I Leaving Venice sono la fotografia di un passaggio: un luogo lasciato, una stagione finita, un’estetica sonora che prende forma tra nostalgia e desiderio. Il loro sound intreccia influenze alt-rock, dream pop e shoegaze, muovendosi tra muri di chitarre, melodie vocali eteree (quelle della cantante chitarrista Sara Groppi), e testi che sembrano cartoline da luoghi che non esistono più.

Morbido e avvolgenti, quasi soffuso, ma capaci di accendersi di bagliori shoegaze nel ritornello che ci colpisce per un suggestivo gusto melodico, intenso e struggente, che si sublima in quel toccante giro di chitarra finale. Veramente una gran bella canzone, evocativa e magica.

Il singolo narra del dolore non letale ma pungente inferto da una persona che non si allontana, che ambiguamente rimane, anche quando non vorremmo. Un pensiero che diventa ossessivo e che anche una volta scacciato, inaspettatamente ritorna. La presa di coscienza di aver dato troppo a qualcuno che, ritenendosi intoccabile, non ammette mai veramente una colpa e diventa così infinito, onnipresente, immune a qualsiasi tipo di condanna. Anche le sonorità riprendono questo tema, nelle strofe con un tono delicato e sommesso, quasi di confessione, seguito poi da un ritornello con suoni più taglienti e voci più furenti e lamentate.

Listen & Follow

Leaving Venice: Instagram