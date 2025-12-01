Ci sono Adam Morrow e Jamie Sego dietro a questo progetto evocativo chiamato Sister Ray Davies. A garantire della bontà del tutto c’è il marchio dell’etichetta che produce questo “Holy Island”, ovvero la mitica Sonic Cathedral.

Adam e Jamie scelgono di presentarci un mondo sonoro evocativo e suggestivo, fatto di spazi ampi, delay avvolgenti e riverberi sognanti. Definirlo un disco puramente shoegaze sarebbe sbagliato, seppure la matrice sia anche quella (sentire un brano come “Big Ships” ad esempio): qui, in questo magico “Holy Island” prevale l’aspetto più etereo, impalpabile e carezzevole, seppure la forma canzone sia rispettata e sia tangibile, con la ritmica che a tratti si ritaglia il suo spazio importante. Ne risulta spesso un suggestivo mix tra Slowdive e Blankenberge, ma con l’elettronica che si mostra sempre pronta a fare capolino e non sempre in punta di piedi.

Listen & Follow

Sister Ray Davies: Bandcamp