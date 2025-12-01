Billy Corgan, leader degli Smashing Pumpkins, ha rivelato la sua scelta in merito allla seconda band più influente del XX secolo, dopo i Beatles.

Il frontman ospite di una recente puntata della serie YouTube ‘Track Star*’, è stato interrogato su una serie di band che il conduttore considerava tra le più grandi di tutti i tempi.

Dopo aver ascoltato un estratto di una canzone in particolare, Corgan ha affermato che solo i Beatles avevano avuto un impatto maggiore sulla musica rispetto agli autori di quello stesso brano.

La canzone era “Disorder” dei Joy Division. “Al di fuori dei Beatles, i Joy Division sono la band rock più influente del XX secolo“, ha detto Corgan. “Hanno cristallizzato il post-punk in un modo che nessun’altra band ha mai fatto e sono diventati il modello per tante band che sono seguite“.

“È musica pop non fatta per il mercato pop ed è per questo che la gente la ascolta ancora. Avevano forse una sola grande canzone, ovvero “Love Will Tear Us Apart”. Ma penso semplicemente che siano una delle più grandi band di tutti i tempi ed è facile per me sostenerlo“.

“Band importanti come i Beatles, i Velvet Underground e i Joy Division hanno impostato un modello che altre band possono seguire per creare la propria musica. In pratica copiano quelle band in modo maldestro, ma non si sente necessariamente l’influenza. Quindi ci sono 400 band che imitano i Joy Division, ma non si sente necessariamente. Anche se cercano di imitare i Joy Division, in realtà non ci riescono. È qui che la cosa diventa strana. Si coglie l’influenza dei Beatles, ma non necessariamente quella dei Joy Division. La sento nel modo in cui producono i loro dischi. Penso che sia quella cosa del minimalismo post-pop che era molto forte a Chicago e che non se ne è mai andata da qui“.