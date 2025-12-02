Credit: press

I Dogstar, band capitanata dall’icona mondiale del cinema Keanu Reeves, tornano in Italia.

11 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

12 luglio, Bari, Fiera del Levante

14 luglio, Pordenone, Parco San Valentino (Pordenone Blues & Co. Festival)

15 luglio, Milano, Teatro Arcimboldi



Riguardo all’arrivo del tour in Europa, la band ha dichiarato: “Stiamo vivendo un’esperienza straordinaria incontrando il pubblico durante questi concerti, e non vediamo l’ora di portare lo show anche in Italia. Per questo nuovo viaggio contiamo anche di provare qualche brano inedito, ci auguriamo di vedervi lì“.

L’album “Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees”, pubblicato tramite la loro etichetta Dillon Street Records (distribuita da ADA), ha segnato il ritorno discografico dei Dogstar dopo oltre due decenni.

“Quando ci siamo ritrovati a scrivere nuove canzoni, non immaginavamo il viaggio che sarebbe iniziato,” racconta la band. “Il modo in cui questo disco ha preso forma è stato magico per noi: divertimento, passione e amicizia risuonano in ogni traccia, e speriamo che le emozioni che abbiamo messo in queste canzoni arrivino anche a chi le ascolta.”

Il disco è stato prodotto da Dave Trumfio e registrato da Rudyard Lee Cullers.

Nati nel 1991 nella scena rock californiana, i Dogstar, Bret Domrose, Rob Mailhouse e Keanu Reeves, sono tornati ufficialmente nel 2023 dopo oltre vent’anni, debuttando dal vivo al BottleRock Napa Valley Festival con una performance accolta con grande entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Il loro nuovo album, “Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees”, pubblicato nell’ottobre 2023, racconta un capitolo creativo completamente nuovo per il trio, che oggi porta sui palchi internazionali una miscela di alternative rock, energia live e una rinnovata ispirazione artistica.