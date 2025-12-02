I The Bevis Frond hanno svelato i dettagli del loro nuovo album, “Horrorful Heights“, in uscita il 3 aprile via Fire Records. L’annuncio segna l’inizio di un nuovo capitolo per il cantautore, chitarrista e frontman Nick Saloman, mettendo in mostra il mix intramontabile di psichedelia melodica e epiche chitarre elettriche della band.

Ad accompagnare la notizia c’è l’uscita del brano che dà il titolo all’album, “Horrorful Heights”:

Il comico e fan di lunga data Stewart Lee scrive nelle note che accompagnano l’album:

Il nuovo singolo e brano che dà il titolo all’album è stato scritto da Nick un pomeriggio mentre guardava il calcio in TV con la chitarra in mano. Nick, il suo sitar e la sua voce multistrato esalano una nuvola di quel pastiche di shop-potpourri e fumatore di erba che ha già sperimentato in passato, ma nella sua forma più perfetta. Le tablas suonano mentre il fantasma di George Harrison rovescia un barattolo di bastoncini d’incenso sul bancone. Nick sostiene di aver inventato la parola “Horrorful”, “ma suonava meglio di ‘Horrible’ o ‘Terrible’, quindi ho pensato: ‘che diamine, sono un tipo piuttosto colto, posso inventare parole se voglio’. Il mio obiettivo è vedere ‘HORRORFUL’ apparire come un indovinello su ‘Countdown’!

Nick dice “Come al solito, è una raccolta di quelle che ritengo essere le mie migliori canzoni degli ultimi due anni. Mi siedo e scrivo quando mi viene l’ispirazione (il che capita abbastanza spesso), ma in qualche modo questa volta ho sentito che le canzoni avevano un’atmosfera leggermente diversa. Niente di molto diverso, capisci, ma forse solo un po’ più commerciale. Non è stato intenzionale, non lo è mai, io scrivo e quello che ne viene fuori è quello che ottieni“.

L’edizione deluxe include “Horrorful Offal”, un album di undici tracce tratto dalle stesse fertili sessioni. Lungi dall’essere un miscuglio di scarti, amplia il mondo di “Horrorful Heights” con atmosfere alternative, esperimenti profondi e brani che illuminano i confini dell’album. Insieme formano una visione panoramica dell’attuale vena creativa dei Frond. Entrambi gli album sono racchiusi in una splendida edizione deluxe, presentata in un cofanetto su misura che incornicia la copertina.

Tracklist:



A1 A Mess of Stress

A2 Best Laid Plans

A3 Square House

A4 Quietly

A5 Space Age Eyes

B1 Naked Air

B2 Horrorful Heights

B3 Draining the Bad Blood

B4 A Simple Pursuit

B5 Hiss

C1 Animal Man

C2 Romany Blue

C3 Mossbacks’ Dream

C4 Buffaloed

C5 Silver Insects

D1 That’s Your Lot

D2 Sink Estate

D3 I’m Gonna Drag You Into My World

D4 Momma Bear

D5 King for a Day