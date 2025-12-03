Si torna alle radici dell’hardcore newyorchese con le quattordici tracce di “Echoes In Eternity”, il nuovo album degli Agnostic Front. La storica band americana riemerge dal silenzio dopo sei anni segnati tutt’altro che semplici, complice il tumore diagnosticato a Roger Miret nel 2021. Il peggio, fortunatamente, sembra oramai alle spalle, e il gruppo celebra questa ritrovata pace con una serie di brani che di tranquillo non hanno proprio nulla.

Credit: Press

Nonostante l’età e una carriera infinita, gli Agnostic Front continuano a picchiare duro con un hardcore punk essenziale e martellante, più vicino che mai a quel metal che da sempre scorre nel loro DNA. Niente fronzoli, niente deviazioni: il disco procede compatto, con pezzi brevi, feroci e diretti, costruiti su soluzioni semplici ma di grande impatto. La band non rischia più di tanto, ma riesce comunque a suonare fresca e coerente con la propria identità. In parole povere: non ci sono ampi margini di evoluzione, ma soluzione che funziona non cambia.

Un disco pensato per essere suonato dal vivo, per scatenare il pogo e lo stage diving: cori da stadio, riff spaccaossa e persino qualche ritornello che si stampa in testa, come quello di “Sunday Matinee”. Il momento più sorprendente è però “Matter Of Life & Death”, arricchito dalle parti rappate di Darryl McDaniels dei Run-DMC, ospite di lusso che aggiunge un sapore particolare a uno dei brani più riusciti del disco.