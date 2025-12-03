Gli Idles tornano in Italia per un’unica data estiva, prevista il 4 luglio al Sequoie Music Park di Bologna (Parco Caserme Rosse). Un ritorno molto atteso, che arriva dopo i sold out registrati nei palazzetti del Regno Unito e nel pieno di una nuova stagione creativa per la formazione inglese.
Il concerto di Bologna offre l’occasione di rivedere in Italia una delle band più influenti degli ultimi anni, in una venue che negli ultimi anni ha ospitato alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale.
Di seguito l’elenco dei concerti finora confermati al Sequoie Music Park per il 2026:
23.06 – Three Days Grace
27.06 – Mac DeMarco
02.07 – Gio Evan
04.07 – Idles
07.07 – Caparezza (sold out)
08.07 – Caparezza
11.07 – Opeth (special guest: Blood Incantation)
13.07 – Belle and Sebastian
21.07 – Litfiba