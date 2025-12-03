I Celestial Bums di Barcellona tornano a inizio 2026 con “Minutes From Heaven” il loro quarto album.

“Minutes from Heaven”, ci fanno sapere le note stampa, è un viaggio intimo e cosmico che fonde shoegaze, dream pop e neo-psichedelia, dipingendo paesaggi sonori ampi ed emotivamente coinvolgenti.

Formatosi nel 2010 come collettivo in continua evoluzione, attorno alla figura del compositore, cantante e chitarrista Japhy Ryder, i Celestial Bums si sono saputi costruire una solida reputazione fra i seguaci della scena psichedelica europea, grazie anche a lunghe tournée e innumerevoli concerti sia in festival che in club underground.

Il calore della neo psichedelia e l’eleganza del dream pop convergono in “The Letters”, il nuovo singolo della band che anticipa questo nuovo album.

“The Letters” rivela il lato più seducente della band, sostenuto da lussureggianti texture synth e chitarre scintillanti immerse in delay e riverbero. La voce e le parti soliste ben esprimono il talento melodico del gruppo, prima di lasciare il posto a un finale intriso di fuzz: un muro di distorsione tanto ipnotico quanto catartico.

Listen & Follow

Celestial Bums: Facebook