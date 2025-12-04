Credit: Sacha Lecca

I leggendari Damned hanno recentemente annunciato l’uscita di “Not Like Everybody Else“, un album di cover profondamente personale e celebrativo, dedicato alla memoria di Brian James, chitarrista fondatore della band, scomparso il 6 marzo 2025.

Da oggi è disponibile un nuovo estratto con la cover di “See Emily Play”.

Registrato in cinque giorni di emozioni e fuoco creativo ai Revolver Studio di Los Angeles, l’album vede i Damned, Dave Vanian alla voce, Captain Sensible alla chitarra, Rat Scabies alla batteria, Paul Gray al basso e affiancati dal tastierista di lunga data Monty Oxymoron, ricollegarsi all’energia grezza che ha dato inizio a tutto. “Not Like Everybody Else” segna la prima volta in 40 anni che Rat Scabies torna in studio con la band.

Sono presenti brani come “There’s A Ghost In My House” di R. Dean Taylor, “See Emily Play” dei Pink Floyd e “When I Was Young” degli Animals e il brano di chiusura “The Last Time” dei Rolling Stones, con la partecipazione dello stesso Brian James, tratta dalla sua ultima esibizione dal vivo con i Damned all’Hammersmith e amorevolmente remixata per questa pubblicazione.

“Not Like Everybody Else” sarà pubblicato il 23 gennaio 2026 su earMUSIC.

La tracklist dell’album: