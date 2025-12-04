Credit: Sacha Lecca

I leggendari Damned hanno recentemente annunciato l’uscita di “Not Like Everybody Else“, un album di cover profondamente personale e celebrativo, dedicato alla memoria di Brian James, chitarrista fondatore della band, scomparso il 6 marzo 2025.

Da oggi è disponibile un nuovo estratto con la cover di “See Emily Play”.

Registrato in cinque giorni di emozioni e fuoco creativo ai Revolver Studio di Los Angeles, l’album vede i Damned, Dave Vanian alla voce, Captain Sensible alla chitarra, Rat Scabies alla batteria, Paul Gray al basso e affiancati dal tastierista di lunga data Monty Oxymoron, ricollegarsi all’energia grezza che ha dato inizio a tutto. “Not Like Everybody Else” segna la prima volta in 40 anni che Rat Scabies torna in studio con la band.

Sono presenti brani come “There’s A Ghost In My House” di R. Dean Taylor, “See Emily Play” dei Pink Floyd e “When I Was Young” degli Animals e il brano di chiusura “The Last Time” dei Rolling Stones, con la partecipazione dello stesso Brian James, tratta dalla sua ultima esibizione dal vivo con i Damned all’Hammersmith e amorevolmente remixata per questa pubblicazione.

“Not Like Everybody Else” sarà pubblicato il 23 gennaio 2026 su earMUSIC.

La tracklist dell’album:

  1. There’s A Ghost In My House
  2. Summer In The City
  3. Making Time
  4. Gimme Danger
  5. See Emily Play
  6. I’m Not Like Everybody Else
  7. Heart Full Of Soul
  8. You Must Be A Witch
  9. When I Was Young
  10. The Last Time