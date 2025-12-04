Formatasi quasi quarant’anni fa, l’ambizione artistica dei Goo Goo Dolls è sempre stata quella di creare un legame: inni pop che possono essere ascoltati a tutto volume dagli altoparlanti delle auto e nei bar karaoke e cantati in massa. Queste canzoni restano impresse, non stancano mai.

Questo set trova le canzoni di “Dizzy Up the Girl”, l’album del 1998 che ha trovato il giusto equilibrio tra brani rock accattivanti e ballate potenti e sincere, in apertura e in chiusura. Ecco “Slide” , ma poi compare “Feel the Silence” tratta da “Let Love In” del 2006. Abbiamo poi “Not Goodbye (Close My Eyes)”.

I Goo Goo Dolls chiudono con il super classico “Iris”, scritta originariamente per la colonna sonora di ‘City of Angels’.