Sono usciti i due nuovi brani dei Guns N’ Roses, “Atlas” e “Nothin”, le prime pubblicazioni dal 2023.

I due brani mostrano due lati differenti della loro personalità. “Atlas” sono i Guns nella loro modalità ‘rock’ più potente, mentre “Nothin” è più introspettiva, con diverse sfumature e una chitarra emozionante.

Dopo un tour mondiale nel 2025 che ha visto i Guns N’ Roses tornare in Europa, Medio Oriente, Asia e America Latina, le potenti icone del rock hanno annunciato che torneranno in tour nella primavera e nell’estate del 2026. Il tour del 2026 vedrà i Guns N’ Roses visitare il Messico e il Brasile, prima di esibirsi in altri Paesi dell’Unione Europea, infine negli stadi negli Stati Uniti e in Canada. Il prossimo tour include una performance speciale al Rose Bowl di Los Angeles, che segna un ritorno storico alla sede per la prima volta in oltre 30 anni.