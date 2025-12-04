Credit: Ian Enger

The Macks sono una band garage-rock di Portland.

Il loro nuovo LP, “Bonanza”, è uscito lo scorso settembre via DevilDuck Records e ora gli statunitensi arrivano a presentarlo anche in Italia.

La loro storia recente ruota intorno a “Bonanza”, un album in cui i Macks sembrano inciampare nella propria fortuna, pur sapendo che non c’è nessuna pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno. È un lavoro nato dalla fatica e dall’ostinazione, concentrato e dispersivo allo stesso tempo, elettrico e sorprendentemente tenero, che mostra quanto la band sappia tenere insieme urgenza espressiva e cura del dettaglio. Ne nasce un rock eterogeneo ma riconoscibile, con scrittura schietta e produzione audace che spalancano un mondo pronto ad accogliere l’ascoltatore, senza la promessa di ricompense facili.

Le prime date nel vecchio continente saranno proprio nel nostro paese e sono previste per il mese di gennaio: venerdì 23 The Macks suoneranno al Covo Club di Bologna e sabato 24 al SNR di Colle Val D’Elsa (SI).

Non conosciamo ancora i dettagli riguardo alle prevendite per il live toscano, mentre i biglietti dello show emiliano sono già disponibili al costo di 12 € su ‘Dice.fm‘.