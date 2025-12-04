Johnny Mala torna insieme a NAS1 con il nuovo singolo “TWO COLORS”, altro passo veros un disco che promette di essere una travolgente immersione nei suoni e nell’immaginario che hanno finora caratterizzato la sua musica.



“TWO COLORS” è un brano che cattura l’atmosfera rarefatta e malinconica della provincia americana, fondendo suggestioni vaporwave e le sonorità dreamy tipiche di Mac DeMarco. Le melodie evocano paesaggi urbani sospesi nel tempo, mentre synth nostalgici e chitarre dal sound morbido si intrecciano per creare un’esperienza musicale intima e sognante. Il pezzo alterna ritmi rilassati ed echi retrò, immergendo l’ascoltatore in un viaggio tra ricordi e sensazioni sfocate, dove la semplicità melodica si arricchisce di sfumature lo-fi e atmosfere ovattate, tipiche della vaporwave contemporanea.

Il brano è nato dopo una jam session con i Nas1, dj e producer di Bologna noti per il loro suono distintivo e incisivo sviluppato grazie all’uso di macchine analogiche e vinili. Nas1 combinano radici techno e house con sfumature soul, contribuendo a creare un suono ricco e complesso.

