Una ventina d’anni fa ero letteralmente impazzito per i Latterman di casa Deep Elm e il loro micidiale “No Matter Where We Go…!”. Amavo quelle canzoni così rumorose, così punk, così urlate, così emo e così sguaiate. Mi facevano impazzire.

Ecco, posso dire, in parte, di aver ritrovato quelle sensazioni (tipo 20 anni in meno, ahahah) ascoltando questo carichissimo album dei gustosi Brutalligators, che arrivano al secondo lavoro, “Still Here”, pubblicato dalla sempre oculata Fika Recordings. Punk-rock schietto, grezzo il giusto, urlato con i corettoni che ti fanno venire voglia di stracciarti la maglietta e urlare come un folle, ma sopratutto dannatamente melodico. Un disco brilante, coinvolgente e schietto, niente di plasticoso o pateticamente radiofonico, capace di essere anche delicato, a momenti, ma nello stesso tempo pronto a darci una botta come se fossero passati i Deftones ad alzare i volumi. Certo, non siamo ai livelli dei Latterman, non c’è l’aggressività quasi brutale di quel disco, ma sento chiaramente la stessa genuinità, la stessa volontà di arrivare dritti in faccia e questo mi basta, eccome se mi basta.

Era un bel po’ che non facevo il mio mini pogo casalingo e via di air guitar e questi ragazzi inglesi mi hanno riacceso la miccia. Dopo aver saltato come un forsennato mi godo gli ultimi due brani dove riesco anche a riprendere fiato, prima però che il finalone epico di “Giving Up” mi rimetta in piedi sulla sedia a toccare il soffitto, con le braccia alzate!

Gran bel disco quindi, con un pensiero di fondo che non va mai fuori moda, ma anzi, in tempi bui come questi ha sempre la sua importanza…”non molliamo mai, perché nonostante tutto, nonostante le incazzature, i dolori, le sconfitte, siamo qui, siamo vivi e siamo ancora qui, ancora in pista“. E allora proviamo a goderci questo giro di giostra con il sorriso sulle labbra, godiamocelo con un filo di ottimismo e urliamolo a voce altissima.

Listen & Follow

Brutalligators: Facebook