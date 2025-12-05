L’incipit della traccia d’apertura scalda sin da subito i cuori, ricordando in maniera fin troppo evidente un classico immortale quale “Shine on “ degli House of Love; la solidità del songwriter di questi a me prima sconosciuti Highschool appare indiscutibile, apparendo fascinosa ed intrigante la contrapposizione tra sfrontatezza dell’approccio e oscuro tormento delle trame sonore.
Gruppo australiano al suo debutto sulla lunga distanza, dopo alcuni EP, che si staglia come buona novella di questo 2025 e che a fine anno si guadagna un posto nella mia personale top 10 annuale.
Ci si muove tra memorie dark wave, un ennesimo, ma efficace, riadattamento del mai domo post punk e spezie newyorkesi per gli orfani dei migliori Strokes e la qualità regge per tutta la durata dell’album, auto dichiarandosi promessa già mantenuta.
Listen & Follow
Highschool: Bandcamp