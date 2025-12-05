Credit: David Titlow

Continua alla grande il percorso degli Howling Bells verso “Strange Life”, il nuovo album atteso il 13 febbraio 2026. Primo disco dopo oltre 12 anni.

Il nuovo brano dell’album, “Chimera” è, come già i precedenti singoli, una favolosa anticipazione. Brillante, sinuosa e suggestiva. Con un ritornello che mette in campo una melodia meravigliosa.

Juanita spiega: “Chimera è una parola strana. Ha diversi significati curiosi; in questo contesto, tuttavia, la uso per indicare qualcosa di assurdo, irraggiungibile, una fantasia. È così che a volte è il nostro rapporto con la musica. Questa canzone parla della mia esperienza come musicista, sopravvivendo ai continui alti e bassi del gioco. Ma se sei abbastanza fortunato, hai qualcuno che può aiutarti a superare il rumore e farti capire che la fantasia è metà della gioia. Che il desiderio fa parte del viaggio e che i nostri successi lungo il percorso sono profondamente significativi. In sostanza, “Chimera” è una canzone sulla speranza e sul rinunciare al controllo“.

Terzo assaggio dopo “Unbroken“, inno cupo ma trascinante, e “Heavy Lifting“, questa “Chimera” ancora ci mostra l’ottimo stato di salute della band che è tornata decisamente in grande forma.