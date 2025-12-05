Due canzoni inedite di Natale firmate da Paolo Benvegnù sono in uscita oggi: “Buon Natale Anche a Te”, primo inedito dopo la prematura scomparsa dell’artista con la sua voce insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano e “Un Natale Infinito”, brano cantato dal Piccolo Coro dell’Antoniano insieme alla figlia di Paolo, Anna Benvegnù.

I due brani, che raccontano la magia del Natale l’amore e la gioia dei bambini con leggerezza e poesia.

Il progetto è realizzato dall’Antoniano di Bologna con Officine della Cultura.

«Il progetto di queste due canzoni nasce da un laboratorio musicale che Paolo, come progetto de I Benvegnù ha fatto nella scuola primaria Bruno Ciari di San Sisto (PG) dove studia sua figlia – spiega Luca Roccia Baldini, musicista e produttore, vicepresidente e fondatore di Officine della Cultura – Con i bambini ha creato il testo e messo la musica per poi esibirsi coralmente nel saggio finale di Natale. È stata un’esperienza bella, di creatività e condivisione. Paolo desiderava molto fare approdare questi brani all’Antoniano e grazie a Bernardo Mattioni, Mamo Giovenco e Officine della Cultura, ci siamo riusciti. E siamo riusciti con una felicità immensa a farne cantare uno a sua figlia Anna. Il fatto che il primo brano con la voce di Paolo sia un pezzo di Natale per Bambini e cantato e fatto con i Bambini è una cosa eccezionale. “Buon natale anche per te” è stato anche suonato da una parte dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, oltre a I Benvegnù, e porta il miracolo a compiersi. L’utilità dell’inutile, proprio come diceva Paolo».