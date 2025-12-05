Michele Bitossi e i Perturbazione realizzano una split release per Blackcandy Produzioni. Il gruppo reinterpreta uno degli ultimi singoli del cantautore, scrittore e podcaster genovese, “Digadentro”, mentre Bitossi ripropone una delle canzoni iconiche della storica band alt rock torinese, “Del Nostro Tempo Rubato”.

Questa collaborazione nasce dalla stima reciproca e dall’amicizia che lega gli artisti. Nasce dall’innamoramento per una canzone di qualcun altro, un sentimento così forte che ti porta a volerla far tua, quella canzone. Grazie a questo gesto istintivo, a questa necessità, oggi possiamo ascoltare due meravigliose versioni di due canzoni dal forte impatto emotivo. Due brani delicati che entrano nel complesso e ingarbugliato mondo delle emozioni umane, due canzoni fuori dagli schemi e dalle logiche attuali del pop nostrano.

“Nel periodo che va dalla fine del 2021 alla fine del 2023 per un paio di anni abbiamo tirato il freno a mano e schiacciato il tasto che porta il simbolo delle torri gemelle. Illustrare le ragioni dietro a questa scelta sarebbe lungo e di scarso interesse per il resto dell’umanità. Ma quando abbiamo sentito Michele Bitossi cantare quella prima strofa ‘Mi è crollata una diga dentro…’ ci ha percorsi la cristallina sensazione di specchiarci nelle nostre angosce, di ascoltarle e sentirle rappresentate, e dunque anche un po’ esorcizzate.

Scambiarsi una canzone, per scoprire qualcosa di se stessi e qualcosa degli altri. Questo è successo a noi, e speriamo, di più, crediamo sia accaduto anche a questo vecchio compagno di palchi e camerini. Grazie.” Commentano così i Perturbazione.



“Quando ho saputo che i Perturbazione stavano lavorando a una cover della mia Digadentro, ho pensato che sarebbe stato bello e stimolante provare finalmente a cimentarmi con un loro brano. Nonostante siano molte le loro canzoni che sento vicine, la scelta è caduta senza esitazioni su Del nostro tempo rubato: un brano che mi accompagna da anni e che, in qualche modo, torna sempre nei momenti giusti. Reinterpretarlo è stato un gesto di gratitudine verso una band che ha influenzato profondamente il mio modo di scrivere e di pensare le canzoni.

Insieme ad Ale Bavo abbiamo affrontato questa grande canzone lasciandoci trasportare da un’ispirazione che ci ha portati su territori sonori piuttosto distanti dall’originale, ma che – mi auguro – possano restituire, pur con un mood diverso, la profondità e la delicatezza di quel testo e di quella melodia.” Il commento di Michele Bitossi.