Verrebbe subito da pensare che questi Milano Flash meritavano un posto nella rubrica Brand New, ma non può essere così, sarebbe stato ingeneroso infatti per i componenti della band, che tutto sono tranne che esordienti.

Stiamo parlando infatti del nuovo progetto synth-pop/italo-disco di Niklas (Red Sleeping Beauty) e Johan Angergård (Club 8) con Eleni Tzavara alla voce.

Più che una semplice canzone questa è una vera e propria dichiarazione d’intenti, un messaggio programmatico di dove la band andrà a parare e l’omaggio all’italo disco arriva fin dal nome della band, oltre che dal sound e dal titolo del brano “We Are Milano Flash”.

Un tripudio synth-pop tutto da ballare. Irresistibile.