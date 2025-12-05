credit: press

Il mondo dell’indie-pop-rock al femminile potrebbe aver trovato una nuova paladina. Stimao palrando di Violet UltraRay cha sta piazzando i suoi singoli, facendo ben parlare di sè, con queto indie-rock che guarda agli anni ’90, con una piccola dose di shoegaze, sempre contenuto certo, ma presente e con grande occhio alla melodia e a ritornelli immediati.

Non sfugge al nostro applauso anche questa “the devil lives”, che mescola l’energia indie slacker con un piglio shoegaze che emerge nella sfuriata chitarristica finale, esplorando come le relazioni tossiche facciano emergere le nostre ombre.

La fanciulla è in pista praticamente da un anno, il suo esordio, grezzo e rumoroso, “Rise”, risale infatti all’estate scorsa, e in questo periodo sta affinando la sua proposta, in bilico tra riverberi pop molto immediati, che in questo nuovo singolo emergono decisamente in modo chiaro e lampante, ma anche la voglia di sporcare adeguatamente il suo suono.

Restiamo in attesa.

