Il 28 novembre ha segnato l’uscita di “Supernove”, ultimo singolo della cantautrice Rossella Perticone, altra convincente tappa di avvicinamento del disco d’esordio che vedrà la luce con l’anno nuovo e che si preannuncia sin da ora molto interessante.

In questa nuova canzone Rossella esplora un lato più ruvido rispetto alla precedente “Filo rosso”: siamo dalle parti di un solido pop-rock, ottimamente prodotto (da Davide Tagliapietra, già all’opera fra gli altri con Tiziano Ferro e Gianna Nannini), il vestito migliore per trasmetterci la carica e la forza di parole che al solito sono significative, perché traggono linfa dall’esperienza diretta dell’autrice, di nuovo capace di esprimere appieno sé stessa in versi intensi e ispirati.

Del brano è stato realizzato anche un video in bianco e nero, diretto da Marcella Huber e scritto dalla regista con la stessa Rossella.

L’artista ci ha raccontato che “Supernove” è stato il primo brano in assoluto che ha realizzato, e ciò comprova una volta di più la maturità e il talento di cui è in possesso.

