Otto band teramane si sono riunite per celebrare gli ottant’anni di Ivan Graziani, dando vita a “Pigri”, una compilation che non è solo un omaggio, ma un vero attraversamento. Non ci sono copie carbone, né il tentativo forzato di reinventare, a tutti i costi, qualcosa di nuovo. La strada scelta è un’altra: quella del contatto naturale, osmotico, in cui le canzoni non vengono semplicemente eseguite, ma respirate, abitate, accolte.

Ogni band ascolta, e poi si lascia attraversare. Ogni voce prova a ricollegarsi a un passato poetico che parlava ad una società ingenua, istintiva, eppure intrappolata in una visione duale, rigida ed incapace di cogliere tutte le sfumature esistenti. Una visione che, grazie anche ad artisti come Ivan Graziani, abbiamo imparato a superare.

Perché Ivan Graziani è stato — e rimane — uno dei grandi cantori dell’ambiguità umana. Un artista che non ha mai cercato la posa, ma la verità cruda, luminosa e graffiante dei sentimenti. Le sue canzoni erano storie vive, taglienti, emotive, ma mai retoriche: racconti di persone ai margini, di amori imperfetti, di città che illuminano e feriscono, di tensioni e dolcezze che convivono nello stesso respiro. La sua poetica era corpo e visione, chitarra e carne, ironia e ferocia. Un mondo in cui l’essere umano, con le sue contraddizioni e la sua fame di libertà, trovava spazio e dignità. E questa compilation non fa che ricordarcelo: quanto Ivan Graziani abbia scavato in fondo ai nostri cuori senza mai addolcire niente, quanto la sua musica continui oggi a parlarci con la stessa forza del primo ascolto.

I tempi sono cambiati, certo. Hanno portato con sé altre brutture, risvegliato mostri dormienti nel nostro passato più bestiale e crudele. E proprio per questo è necessario riscoprire, reinterpretare, suonare e ascoltare queste canzoni. Perché sono canzoni vive, reali, preziose.

Sono fenditure attraverso cui la musica entra nel presente e lo rende più sopportabile, più leggibile, più umano. Tra le tracce più luminose della compilation spicca “Il Chitarrista” reinterpretata da Marianna D’Ama & Davide Grotta. Qui le parole scivolano nei nostri pensieri, proprio come una frattura salvifica nelle logiche impietose e disfunzionali del quotidiano. La voce di Marianna D’Ama conosce le crepe, non le teme, ma le cerca, le accarezza, le rende passaggi. Da quelle fessure rientra la luce umana del possibile — una luce fragile, ma determinata, capace di tenere insieme le persone, le loro storie e i loro drammi. Una luce che ci ricorda che l’egoismo naturale, che abita ciascuno di noi, può essere vinto, silenziato, trasformato.

“Pigri” non è un semplice tributo: è un cerchio che si riapre. Un ponte tra generazioni, emozioni, linguaggi. Un modo per dire che ciò che era vivo allora lo è ancora oggi — e continuerà ad esserlo ogni volta che sceglieremo di cantare, di suonare, di ascoltare. Perché Ivan Graziani non appartiene al passato, ma ritorna ogni volta che qualcuno sceglie la sincerità al posto della posa, la verità al posto della comodità, la luce ostinata al posto dell’oscurità.