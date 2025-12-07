Credit: Bandcamp

Violet Grohl, figlia di Dave, ha solo 19 anni, ma si è già fatta conoscere. L’abbiamo vista come ospite in vari concerti dei Foo Fighters e nelle reunion dei Nirvana fin dal 2020, prima della pandemia, quando aveva solo 13 anni.

Ora eccola affrontare l’esordio come solista.

<a href="https://violetgrohl.bandcamp.com/album/thum-b-w-applefish">THUM b/w Applefish by Violet Grohl</a>

“THUM” è il lato A di un 7“ che include anche “Applefish” come b-side.



Un anno fa circolava la notizia che la Grohl stava lavorando al suo album e pare proprio che questa “THUM” faccia parte di quel progetto. “Sono davvero entusiasta di poter finalmente condividere un po’ di quello su cui ho lavorato nell’ultimo anno“, scrive. “Ho realizzato questi brani con un gruppo di musicisti fantastici, sono così felice che finalmente siano vostri 🙂“