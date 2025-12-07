Certo che ormai proprio tutti vogliono fare una tappa nei piccoli ma pregiati studi di npr per i Tiny Desk Concert. Stavolta tocca ai francesi Air.

Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel hanno recentemente rivisitato il catalogo degli Air, prolungando il tour dell’anniversario del loro album di debutto. Circondata da sintetizzatori e tastiere, la band apre questo Tiny Desk con “Le Voyage de Pénélope”, la fantasia interstellare guidata dal pianoforte tratta dall’album “Moon Safari” del 1998.

Gli altri brani eseguiti sono:



“Cherry Blossom Girl”

“Highschool Lover”

“Dirty Trip”