credit: press

I Goodbye sono un nuovissimo gruppo della scena indie/dream-pop di Brighton. Eccoli pubblicare il loro singolo di debutto “Meat”, registrato agli Unwound Studios con il produttore Morgan Fraser-Jones.

Non è tutto morbido e onirico, anzi, si muove spigoloso e nervoso, per poi aprirsi a un ritornello in cui il lato dream-pop più avvolgente prende il sopravvento, creando un magnifico contrasto. Bellissimo anche il lavoro ritmico, decisamente cangiante e vorticoso, capace di dare una forte scossa nel finale, prima di stopparsi completamente…

La cantante Megan Wheeler spiega l’ispirazione dietro al singolo:

“‘Meat’ tocca in qualche modo l’idea che alcuni uomini vedono le donne come oggetti lussuriosi piuttosto che esseri umani, guardandole come carne. A volte incroci lo sguardo di uno sconosciuto e lui ti guarda attraverso, come se ti spogliasse di tutto ciò che sei, della tua personalità, delle tue capacità, del tuo talento, riducendoti a semplice carne. Nella mia esperienza, la maggior parte delle donne che conosco ha provato questa sensazione in qualche modo, quindi ho mantenuto il testo volutamente vago e aperto all’interpretazione”.

Listen & Follow

Goodbye: Instagram