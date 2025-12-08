A settembre, via Matador Records, David Byrne ha pubblicato il suo nuovo album, “Who Is The Sky?“, il suo primo in oltre sette anni.
Dopo il successo mondiale di “American Utopia”, Byrne torna in Italia nel prossimo mese di giugno con uno spettacolo che unisce scrittura, visione e una nuova dimensione artistica tutta da scoprire.
Saranno tre gli appuntamenti con l’ex Talking Heads previsti per martedì 23 alla Fiera Del Levante di Bari (per il Locus Festival), giovedì 25 in piazza Napoleone a Lucca (all’interno del Lucca Summer Festival) e venerdì 26 al Marostica Summer Festival di Marostica (VI).
I biglietti per i concerti estivi del musicista scozzese andranno in vendita generale alle ore 10 di venerdì 12 dicembre su ‘Ticketone.it‘.