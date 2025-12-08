Ventidue anni, nativo di Galway in Irlanda ma vive a Manchester, Dove Ellis ha aperto i concerti del tour americano dei Geese. Sono bastati una manciata di pezzi pubblicati su Bandcamp a farlo notare, poi raccolti nell’EP “To The Sandals” che anticipa l’esordio “Blizzard” .

Credit: Press

Brani autoprodotti e genuini ampiamente rodati dal vivo con una serie di date in locali intimi tra Londra e Manchester fanno di “Blizzard” un debutto da ascoltare con la massima attenzione. La voce di Ellis può ricordare quella di Cameron Winter ma s’ispira a Thom Yorke, Tim e Jeff Buckley per la capacità di coinvolgere e l’uso del falsetto in “Little Left Hope”.

Solide radici folk impreziosite da una strumentazione varia, ottima capacità di comporre canzoni dall’impianto classico ma con un tocco personale come “Pale Song” e “Love Is” coppia di singoli che hanno preceduto l’album e ne racchiudono l’atmosfera confidenziale da un lato, ricca d’energia e di ritornelli accattivanti dall’altro come dimostra proprio “Love Is”.

Chitarre, piano, violoncello, sassofono, viola, accordion, molte idee e la capacità di metterle in pratica in ballate coinvolgenti e ritmate come “When You Tie Your Hair Up”, nel dinamismo sonoro di “Jaundice” e “Heaven Has No Wings” col clarinetto di Fred Donlon-Mansbridge ad arricchire l’arrangiamento o in canzoni mature e commoventi come “Feathers, Cash”, “To The Sandals” o l’emozionante “Away You Stride”.

“It Is A Blizzard” è una canzone natalizia sui generis che potrebbe piacere anche ai Grinch più puri, con quello spirito non nostalgico né zuccheroso che aveva Shane MacGowan, merito del talento di Dove Ellis che guarda al passato con rispetto e ancora una volta conferma quanto la nuova scena irlandese sappia essere eclettica e vitale anche a fine anno.