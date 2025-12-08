Credit: Luke Ivanovich

Il prossimo 27 febbraio, via Run For Cover, i Nothing pubblicheranno il loro quinto LP, “A Short History Of Decay”, che arriva dopo oltre quattro anni dal precedente, “The Great Dismal“.

Il nuovo album in studio della band di Philadelphia è, a quanto ci dicono le note stampa, il loro lavoro più ampio dal punto di vista sonoro e più diretto dal punto di vista emotivo: una riflessione su grande schermo sul tempo, la verità e il lento disfacimento del corpo.

Dopo “Cannibal World”, condiviso il mese scorso, oggi è la volta del nuovo singolo “Purple Strings”, accompagnato da un video diretto da Kevin Haus.

Mentre “Cannibal World” era una dichiarazione d’intenti devastante che fondeva l’intensità industrial-gaze tipica della band con un breakbeat sciolto tratto dal periodo d’oro della Madchester, “Purple Strings” è un brano essenziale, guidato dalla chitarra acustica, in cui sono assenti i tipici filtri vocali della band. I colpi di scena drammatici sono esaltati da un ensemble completo di archi, che include le performance dell’arpista Mary Lattimore, insieme a Jason Adams al violoncello e Camille Getz al violino.

Gli statunitensi hanno inoltre annunciato oggi anche alcune date in Europa, previste per il prossimo aprile, che purtroppo toccheranno solo Regno Unito e Irlanda.