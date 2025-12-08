Gli Home Front sono un duo canadese formato da Graeme MacKinnon (voce, chitarra, basso) e Clint Frazier (batteria, tastiere). Con “Watch It Die”, secondo album appena pubblicato dall’etichetta inglese La Vida Es Un Mus Discos, la band prosegue il singolare discorso musicale inaugurato dall’esordio “Games Of Power”.

Credit: Bandcamp

Immaginate un ibrido tra i New Order e gli Sham 69: è questa l’essenza del sound proposto dagli Home Front. Il fascino algido di un post-punk tendente al synth-pop si scontra con la ferocia della scuola Oi!, plasmando dodici tracce che, seppur con un’anima mutante e antica, restano saldamente ancorate alla modernità. Pur rimanendo creature alternative, gli Home Front non celano evidenti mire espansionistiche. Gran parte dei brani di “Watch It Die” sfoggia infatti hook e ritornelli a presa rapida, rivelando un’attenzione quasi maniacale per i dettagli melodici di una proposta tanto atipica quanto accessibile.

Sotto l’energia del punk e l’artificialità pulsante dei sintetizzatori batte un cuore pop, che esplode nei momenti più accattivanti dell’opera come “Between The Waves”, “Kiss The Sky” e “Always This Way”. Talvolta questo desiderio di immediatezza rischia di tarpare le ali al progetto, complici alcune somiglianze troppo marcate con i giganti del passato: se “Eulogy” potrebbe essere tranquillamente un pezzo dei The Cure, la parentesi industrial di “Dancing With Anxiety” sembra presa in prestito dai Killing Joke.

Tuttavia, nessuno definisca gli Home Front privi di personalità: “Watch It Die” è un lavoro interessante, capace di svelare nuove sfumature ascolto dopo ascolto.