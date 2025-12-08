Credit: press

Social Distortion: un nome che è una garanzia di passione per la musica punk, un nome inciso nella storia del genere, da oltre 40 anni tra le punte di diamante della scena punk mondiale. Ora, dopo il rinvio di tutti i concerti del 2025 per ultimare un disco che vedrà la luce in questi mesi, annunciano le date del tour europeo, per l’Italia prevista una data unica al Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) il 23 giugno 2026.

Il nome dei Social Distortion compare per la prima volta nelle pagine della storia nel 1978 a Fullerton, nei dintorni di Los Angeles: la metropoli al tempo veniva sconquassata dalla nascita del punk californiano, con una miriade di band che stava affiorando in superficie, ciascuna desiderosa di utilizzare il linguaggio hardcore per raccontare una vita di ribellione e anticonformismo.

Cresciuti tra la middle class del sobborgo di Orange County, i Social Distortion sono l’emblema e la condanna di quella generazione di adolescenti in rivolta: bersaglio della furia dei loro genitori, lindi vialetti con giardini, candide villette e tutto quanto sapesse di moderatamente adulto.

Portavoce instancabile e risoluto di questa nuova antiestetica è Mike Ness, leader carismatico di una band, che tra le vicissitudini di una vita e una carriera quarantennale, ha vissuto continui e drammatici cambi di lineup. Attualmente al fianco di Ness troviamo Jonny “2 Bags” Wickersham (chitarra), Brent Harding (basso) e David Hidalgo Jr. (batteria).

“Il vero spirito del punk è evolversi. Vuoi mantenere lo spirito primitivo, ma le cose importanti nel punk per me sono l’onestà, l’energia e l’atteggiamento, quindi finché non perdo quelle cose, mi sento al sicuro. Partirò in viaggio la prossima primavera, e sarà la prima volta che canterò dal vivo da quando ho avuto il cancro alle tonsille, stay tuned!“.

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 12 dicembre su Ticketmaster .