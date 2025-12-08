Da quando sono apparsi sulla scena musicale indie irlandese non abbiamo mai smesso di tenere gli occhi aperti sui Sentimental Tourists, non solo per la la presenza di due mostrio sacri come Dave Long (Into Paradise) e Paul Page (Whipping Boy) ma anche per la qualità assoluta dei loro brani.

Dopo due ottimi EP ora è tempo di una terza uscita, dal tema prettamente invernale.

Ancora una volta abbiamo la conferma che l’alchimia sonora tra i due è più forte e concentrata che mai. Forse questa uscita accentua il lato malinconico del duo, ma già quella cover con una pallina natalizia rotta ci fa capire il mood dell’intero lavoro che si chiama “Lost Treasures”. La canzone che da il titolo all’EP è malinconia allo stato puro, toccante ed emozionante, che arriva a colpirci ancora di più grazie al suo finale rumoroso. “December” e “Midnight Mass” sono due brani che evocano il freddo, la nostalgia, i momenti più cupi e raccolti. Due canzoni che sembrano fatte apposta per essere ascoltate mentre cade la neve e noi, soli e incantati, la stiamo a guardare…

<a href="https://thesentimentaltourists.bandcamp.com/album/lost-treasures-ep">Lost Treasures EP by The Sentimental Tourists</a>