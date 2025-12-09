Il prossimo 13 febbraio, via Island Records, i Mumford & Sons pubblicheranno il loro sesto LP, “Prizefighter”.
La band folk-rock di stanza a Londra, che abbiamo visto di recente a Bologna, tornerà in Italia anche la prossima estate per presentare la sua nuova fatica.
Un solo appuntamento con la formazione inglese nel nostro paese previsto per martedì 7 luglio all’Ippodromo Capannelle di Roma all’interno del Rock In Roma.
I biglietti per il loro concerto andranno in vendita generale a partire dalle ore 10 di venerdì 12 dicembre su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘.