Il prossimo autunno Joan As Police Woman tornerà in Europa per festeggiare i venti anni del suo primo LP, “Real Life”.
La songwriter nativa del Maine passerà anche in Italia per una data nel mese di novembre.
L’appuntamento con lei è previsto per venerdì 20 all’Angelo Mai di Roma.
La Wasser riproporrà per intero il suo album d’esordio insieme ai singoli più significativi dell’intera carriera dell’artista, i brani più amati dai fan, gemme nascoste, cover riarrangiate e qualche sorpresa.
I biglietti del concerto della statunitense saranno in vendita su ‘Dice.fm‘ a partire da venerdì 12 dicembre.