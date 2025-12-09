Credit: Max Miechowski

Il prossimo 9 gennaio, via 4AD, i Dry Cleaning pubblicheranno il loro terzo LP, “Secret Love”, che arriva dopo poco più di tre anni dal precedente, “Stumpwork“.

Il nuovo lavoro contiene 11 tracce registrate con diverse sessioni in giro per il mondo: la band è partita da Chicago al The Loft di Jeff Tweedy, per poi passare da Dublino, ai Sonic Studio con Alan Duggan e Daniel Fox dei Gilla Band ed infine ai Black Box Studio in Francia dove la produzione del disco è stata affidata a Cate Le Bon.

“Secret Love” secondo quanto ci dicono le note stampa, si colloca nel rock d’avanguardia, catalizzando la paranoia reaganiana del punk e dell’hardcore statunitense dei primi anni ’80 con l’andatura asciutta di Keith Richards, lo stoner rock, il degrado distopico, la no wave e il fingerpicking pastorale, mentre la voce di Florence, meticolosamente calibrata sui paesaggi sonori dei suoi compagni di band, si colloca nella tradizione degli artisti spoken word che vanno da Laurie Anderson a Sue Tompkins dei Life Without Buildings.

Dopo “Hit My Head All Day” e “Cruise Ship Designer”, oggi è il turno del nuovo singolo “Let Me Grow And You Will See The Fruit”, accompagnato da un video prodotto e diretto da Cuan Roche.

“Let Me Grow And You’ll See The Fruit” è ispirata al gruppo folk degli anni ’60 Pentangle, a “2001: Odissea nello spazio”, all’antico poeta romano Virgilio, a Robyn Rocket e a Joanna Sternberg.

La frontwoman Florence Shaw dice: