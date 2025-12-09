Credit: Meredith Truax

Lo scorso ottobre, via Skarkali Records, gli Of Monsters And Men hanno pubblicato il loro quarto LP, “All Is Love And Pain In The Mouse Parade”.

Il titolo – “All Is Love and Pain in the Mouse Parade” – può sembrare curioso, ma racchiude perfettamente il cuore del disco: un intreccio di storie, momenti e conversazioni che esplorano il modo in cui amore e sofferenza convivono, si scontrano e si alimentano a vicenda.

Dalla solitudine di un condominio pieno di sconosciuti, ai legami sfiorati in un supermercato, fino alle vite immaginate di una piccola comunità di topi in una casa vuota durante l’inverno: ogni canzone è una finestra sul mondo.

Ora la band indie-folk islandese annuncia il suo ritorno in Italia con tre nuove date nel prossimo mese di giugno.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per mercoledì 24 all’Anfiteatro Degli Scavi a Pompei (NA), giovedì 25 al Parco Delle Caserme Rosse di Bologna e venerdì 26 all’Anfiteatro Del Vittoriale di Gardone Riviera (BS).

I biglietti per i concerti degli Of Monsters And Men saranno disponibili a partire dalle ore 10di venerdì 12 dicembre su ‘Ticketmaster.it‘ (NA e BO) e ‘Ticketone.it‘ (tutte e tre le date).