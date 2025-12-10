Credit: Veronica Maier

Gli Oslo Twins arriveranno in Italia nel mese di aprile per due date.

Con il loro EP acclamato “Tresor” e brani come “I Wake Up Slowly”, gli Oslo Twins costruiscono paesaggi sonori intimi e ipnotici, dove memoria, sogni ed emozioni si intrecciano in un mix di voci delicate, beat minimali e texture sospese.

La band indie-synth-pop di base a Londra, emersa dalla scena DIY di Bristol e capace di fondere trip hop, lo-fi ed elettronica atmosferica farà ballare Bologna e Milano sabato 11 al Covo Club (BO) e domenica 12 all’Arci Bellezza (MI).

I biglietti, che costeranno 15,50 € (BO) e 14,95 € (MI), saranno in vendita a partire dalle ore 11 di venerdì 12 dicembre su ‘Dice.fm’.